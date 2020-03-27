МОСКВА, 27 мар — ПРАЙМ. Цены производителей на автомобильный бензин в феврале выросли по сравнению с январем на 3,8%, на дизельное топливо — снизились на 2,7%, следует из данных Росстата.

При этом потребительские цены на бензин в феврале по отношению к прошлом месяцу выросли на 0,1%, а на дизтопливо снизились на 0,1%.

Как сообщает Росстат, увеличение цен на бензин на 0,2% и более отмечалось в 29 субъектах РФ. Заметнее всего бензин подорожал в Магаданской области – на 1,9%. В Москве бензин за прошедший месяц подорожал на 0,1%, в Санкт-Петербурге цены не изменились.

При этом снижение потребительских цен на бензин наблюдалось в 12 субъектах РФ, из них более всего цены снизились в Оренбургской области, республиках Алтай и Тыва – на 0,6-0,8%.

"В феврале 2020 года по сравнению с январем 2020 года цены производителей на бензин автомобильный в среднем увеличились на 3,8%. В 12 субъектах РФ бензин стал дороже – от 0,4% в Москве до 10,1% в Республике Башкортостан. В 4 субъектах РФ бензин стал дешевле – от 0,3% в Тюменской области до 3,4% в Республике Татарстан. В Республике Коми цены сохранились на уровне января 2020 года", — сообщил Росстат.