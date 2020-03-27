МОСКВА, 27 мар /ПРАЙМ/. "Черномортранснефть", "дочка" "Транснефти", получила положительное заключение Главного управления государственной экспертизы на проведение реконструкции систем измерения количества и показателей качества нефти и нефтепродуктов (СИКН) на перевалочном комплексе "Шесхарис" в порту Новороссийска, строительно-монтажные работы начнутся в июне, а ввод в эксплуатацию новых СИКН запланирован в 2022 году, сообщает компания.

СИКН предназначены для автоматизированного коммерческого учета дизельного топлива и бензина при сдаче на экспорт морским транспортом, а также бункеровки дизельным топливом судов в порту Новороссийска.

Указывается, что в рамках реконструкции предусмотрено строительство трех СИКН с резервной схемой учета (РСУ) и одного бункеровочного узла для светлых нефтепродуктов, системы будут оснащены установками для проведения поверки и контроля метрологических характеристик рабочих средств измерения расхода нефтепродуктов.

"Для определения качества отгружаемого нефтепродукта будет построен единый блок, в котором установят четыре линии качества. Для проведения поверки проверочных установок реконструируемых СИКН будет построена эталонная поверочная установка. Все оборудование произведено на великолукском заводе "Транснефтемаш", — уточняет компания.

Ранее на "Шесхарисе" уже были реконструированы и введены в эксплуатацию две СИКН для проведения товарно-коммерческих операций учета нефти при отгрузке на экспорт. В 2023 году планируется к вводу в эксплуатацию еще два СИКН для учета мазута при отгрузке на экспорт и бункеровки.

Производственные мощности компании располагаются в Краснодарском и Ставропольском краях, Ростовской области, Адыгее, Кабардино-Балкарии и Дагестане. Компания эксплуатирует более 3 тысяч километров магистральных нефтепроводов. Транспортировку сырья обеспечивают насосные станции, принадлежащие двум районным управлениям магистральных нефтепроводов – Краснодарскому и Тихорецкому. Хранение нефти и нефтепродуктов обеспечивают нефтебаза "Тихорецкая", а также крупнейший резервуарный парк в России – перевалочный комплекс "Шесхарис" в Новороссийске.