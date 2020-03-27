КИЕВ, 27 мар /ПРАЙМ/. Украинская компания ДТЭК объявила о выводе в простой шахт "Добропольеуголь", "Белозерская" и центральной обогатительной фабрики "Октябрьская" с 1 апреля, соответствующее решение компания объяснила "системным кризисом в энергетической отрасли Украины".

Ранее кабинет министров Украины объявил о введении с 1 апреля дополнительной спецпошлины в 65% на импорт электроэнергии и угля из РФ кроме антрацитового и коксового.

"В связи с системным кризисом в энергетической отрасли Украины, продолжающимся импортом электроэнергии и угля, регулярным вмешательством в работу рынка со стороны политиков, что совокупно привело к отсутствию спроса на украинский уголь, шахты ДТЭК "Добропольеуголь", шахта "Белозерская" и ЦОФ "Октябрьская" приостанавливают работы по добыче и подготовке горных выработок, а также обогащению угля с 1 апреля 2020 года", — сообщается на сайте ДТЭК.

В компании отмечают, что во время простоя будет продолжаться техническое обслуживание шахт и фабрики, а персонал будет получать оплату согласно договору.

"Системный кризис в энергетической отрасли Украины, спровоцированный ручным регулированием энергорынка, бесконтрольным импортом электроэнергии из России и Беларуси, а также отсутствием координации работы отрасли со стороны минэкоэнерго, привел к разбалансировке энергосистемы Украины и невозможности стабильной работы угольных предприятий", — уточнили в компании.

По данным ДТЭК, на шахтах "Добропольеуголь", "Белозерская" и фабрике "Октябрьская" работают около 6,5 тысячи человек.