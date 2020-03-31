МОСКВА, 30 мар /ПРАЙМ/. Нефтяные компании Техаса попросили провести официальные слушания по вопросу регулирования добычи в штате, их нужно провести как можно скорее, сообщил комиссар Техасской железнодорожной комиссии (Texas Railroad Commission, регулирует нефтяную отрасль в штате) Райан Ситтон.

"Производители официально запросили провести слушания по вопросу пропорционального распределения добычи", — написал Ситтон на свой странице в Twitter.

"Техасская железнодорожная комиссия должна провести слушания как можно скорее. Мы не можем ждать еще 20 дней", — добавил он.