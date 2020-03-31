ВЛАДИВОСТОК, 31 мар /ПРАЙМ/. Ситуация с сотрудниками "Дальэнергосбыта", которым приходилось выходить на работу в неделю самоизоляции, урегулирована, 80% сотрудников переведены на удаленный режим, сообщила РИА Новости начальник отдела информационной политики ПАО "ДЭК" (входит в состав "Русгидро") Анна Артюшкова.

В понедельник уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова сообщила, что омбудсмены получили ряд жалоб от граждан на то, что компании, среди которых "Дальэнергосбыт", вынуждают сотрудников выходить на работу в неделю самоизоляции, которая была объявлена для снижения распространения коронавируса в стране. В связи с этим она попросила генерального прокурора Игоря Краснова и премьера Михаила Мишустина не допустить подобного.

"Ситуация уже урегулирована, 80% персонала ушло на удаленную работу. К работе допускаются только те, кто обеспечивают бесперебойную работу предприятия и удаленную работу этих 80% персонала", — сказала Артюшкова.

По ее словам, все компании "Русгидро" приравнены к предприятиям жизнеобеспечения, и сотрудники не могут полностью уйти на дистанционный режим работы. Офисы ДЭК не принимают клиентов, все абоненты обслуживаются дистанционно, колл-центры работают на удаленном режиме.

О том, что ситуация урегулирована, сообщает и Федерация просфоюзов Приморского края. "Профсоюз предприятия "Дальэнергосбыт" встал на защиту 61 агента, которых не перевели на удаленную работу, не отменили явочные дни… несмотря на нехватку средств индивидуальной защиты… Председателю профорганизации Раисе Ущиповской удалось убедить директора по персоналу ПАО "ДЭК" перевести агентов на удаленный режим работы", — сообщает ФППК.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано уже более 690 тысяч случаев заражения, более 33 тысяч человек скончались.