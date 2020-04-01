ВАШИНГТОН, 1 апр /ПРАЙМ/. Президент США Дональд Трамп заявил, что США, РФ и Саудовская Аравия будут обсуждать вопрос повышения мировых цен на нефть для поддержки своей нефтяной промышленности.

"Они (РФ и Саудовская Аравия – ред.) планируют собраться, мы все планируем собраться, чтобы оценить, что мы можем сделать. Потому что вы не хотите терять (нефтяную) промышленность. Это тысячи и тысячи рабочих мест", — сказал Трамп на пресс-конференции.

Он признал, что низкие цены на нефть, с одной стороны, помогают американским авиакомпаниям, а с другой – наносят ущерб американской нефтяной промышленности.