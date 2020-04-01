МОСКВА, 1 апр /ПРАЙМ/. Техасская железнодорожная комиссия (Texas Railroad Commission, регулирует нефтяную отрасль в штате) начала выстраивать контакты с другими штатами США по вопросу регулирования добычи нефти, заявил комиссар комиссии Райан Ситтон в ходе онлайн-брифинга.

"Мы пока не знаем ответа на этот вопрос, но мы начали выстраивать контакты… Пока формального взаимодействия я не вел, но ожидаю его в будущем, потому что все в мире сейчас следят за этим вопросом", — ответил он на вопрос о том, будут ли другие штаты США работать с Техасом над вопросом сокращения добычи нефти.

В понедельник нефтяные компании Техаса попросили провести официальные слушания по вопросу регулирования добычи в штате. Ранее компании обратились к уполномоченному регулятору с идеей впервые почти за 50 лет вернуться к пропорциональному распределению добычи.