ХЕЛЬСИНКИ, 2 апр /ПРАЙМ/. Добыча сланца на самой крупной в стране государственной шахте "Эстония" временно приостановлена, поскольку у одного из шахтеров в среду диагностировали коронавирус, сообщила в четверг пресс-служба госкомпании Eesti Energia, которой принадлежит шахта.

"Подземные работы на шахте пока приостановлены на два дня, по домам отправлены около 800 работников. Приостановка работ на шахте не создает риска для производства электроэнергии и сланцевого масла, поскольку на складах Eesti Energia есть достаточный запас сланца", — говорится в сообщении.

По словам представителя компании Андреса Вайнола, работник, чей анализ на коронавирус оказался положительным, до появления симптомов общался как минимум с 16 коллегами, которых в настоящее время также тестируют на коронавирус.

Eesti Energia сохранит работникам не менее 70% заработной платы, а с профсоюзами обсудят дополнительные меры, которые будут применены, если остановку шахты придется продлить. В Эстонии число заразившихся коронавирусом выросло до 858, скончались 11 человек.