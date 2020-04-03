МОСКВА, 3 апр — ПРАЙМ. Четыре нефтяные компании РФ начали присылать "Транснефти" документы, необходимые для оформления поставок нефти в Белоруссию, рассказал РИА Новости советник президента, пресс-секретарь "Транснефти" Игорь Демин.

"Четыре нефтяные компании начали присылать нам документы, необходимые для оформления маршрутных поручений для поставок нефти на белорусские НПЗ", — сказал он.