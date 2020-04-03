ВАШИНГТОН, 3 апр — ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп исходит из того, что Россия и Саудовская Аравия "прекратили перепалки" по нефти и решили "перестать заливать рынок", заявил журналистам в пятницу главный экономический советник президента США Ларри Кудлоу.

"Президент Трамп поговорил по ряду поводов с президентом (России Владимиром) Путиным и Мохаммедом бен Салманом, наследным принцем Саудовской Аравии. Президент Трамп считает, что они, прекратив перепалки друг с другом, согласились по своим обязательствам — перестать искусственно заливать нефтью рынок, который и так уже чрезвычайно затоварен", — утверждает Кудлоу.

Трамп написал в Twitter накануне, что Россия и Саудовская Аравия могут сократить добычу "на 10 миллионов баррелей или больше", а затем предположил, что сокращение добычи может составить и до 15 миллионов баррелей в день. Однако официально ни о каких договоренностях между Россией и Саудовской Аравией не объявлялось.

Ранее газета Wall Street Journal со ссылкой на источники, знакомые с планами, сообщила, что нефтедобывающие страны на встрече ОПЕК+ 6 апреля намерены обсудить возможность сокращения добычи минимум на 6 миллионов баррелей в сутки. В то же время ранее в пятницу источник сказал РИА Новости, что ОПЕК+ обсудит 6 апреля возможность сокращения добычи на 10 миллионов баррелей в сутки.