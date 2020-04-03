МОСКВА, 3 апр /ПРАЙМ/. Независимый директор "Эн+ Груп" (En+ Group) Карл Хьюз в пятницу купил на бирже глобальные депозитарные расписки (ГДР) компании на 34,95 тысячи долларов, следует из материалов компании, опубликованных на сайте Лондонской фондовой биржи (LSE).

Как отмечается в материалах, Хьюз 3 апреля приобрел 5 тысяч ГДР по цене 6,99 доллара за расписку.

"Карл – не единственный член совета директоров, который собирается приобрести бумаги En+ Group, в ближайшее время к нему могут присоединиться другие независимые директора", — сообщил РИА Новости источник в компании.

Хьюз назвал свое решение взвешенным. "В условиях текущей волатильности наиболее привлекательными являются акции с долгосрочным потенциалом роста. Стратегия, основанная на устойчивом развитии, абсолютно соответствует данной парадигме. Считаю, что мировая экономика будет восстанавливаться с помощью низкоуглеродных материалов и позиции En+ в данном направлении – очень сильны",- прокомментировал он.

"Эн+ Груп" (En+ Group) — вертикально интегрированный производитель алюминия и электроэнергии. Компания объединяет электрогенерирующие активы установленной мощностью 19,5 ГВт (включая 15,1 ГВт гидроэнергетических активов) и алюминиевые производства годовой мощностью 3,9 миллиона тонн (через контрольную долю в ОК "Русал").