В новости, вышедшей на ленту 2 апреля в 11.51 мск, по просьбе компании во втором абзаце корректируется объем годовой выработки электроэнергии. Правильный вариант — 5,132 миллиона.

МОСКВА, 3 апр /ПРАЙМ/. Группа компаний "Хевел" завершила строительство первой солнечной электростанции (СЭС) в Адыгее, станция начнет отпуск электроэнергии в мае, сообщила пресс-служба компании.

Общая мощность СЭС составляет 4 МВт. Расчетный объем годового производства электрической энергии составит 5,132 миллиона кВт.ч.

"Работы по сооружению первого в регионе объекта солнечной генерации начались в ноябре 2019 года и в соответствии с графиком были завершены в марте текущего года. На данный момент на СЭС ведутся пусконаладочные работы, отпуск электроэнергии в сеть электростанция начнёт в мае этого года", — говорится в сообщении.

Отмечается, что в Адыгее ведётся строительство ещё одной солнечной электростанции — Шовгеновской СЭС мощностью 4,9 МВт. Объект будет введен в эксплуатацию в четвёртом квартале 2020 года.

Соглашение о строительстве двух солнечных электростанций в Адыгее между "Хевел" и правительством региона было подписано на Российском инвестиционном форуме в Сочи в 2018 году. Объём инвестиций компании в строительство двух станций составит более 950 миллионов рублей.

Группа компаний "Хевел" объединяет три подразделения: завод по производству солнечных модулей в Новочебоксарске, девелоперское подразделение, которое проектирует, строит и эксплуатирует солнечные электростанции, а также Научно-технический центр в Санкт-Петербурге.

С 2014 года компания построила 611,5 МВт сетевой солнечной генерации в республиках Алтай, Башкортостан, Бурятия, Калмыкия, Адыгея, а также в Астраханской, Волгоградской, Оренбургской и Саратовской областях. Общий объём проектов сетевой генерации в России до 2022 года составляет 907,5 МВт, в Казахстане – 264 МВт.