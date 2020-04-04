МОСКВА, 4 апр /ПРАЙМ/. РФ находится в плотном рабочем контакте с властями Венесуэлы по договоренностям в рамках ОПЕК+, заявил РИА Новости посол России в Каракасе Сергей Мелик-Багдасаров.

"Мы находимся в плотном рабочем контакте с руководством Венесуэлы по всему перечню вопросов сотрудничества между нашими странами и взаимодействия на различных международных площадках, включая тематику договоренностей в рамках ОПЕК+", — сказал дипломат.

"Что касается добычи нефти в Венесуэле, продолжаем наше сотрудничество. Однако проблема здесь не в объемах добычи, а в постыдных препятствиях, чинимых США экспорту венесуэльской нефти. И все это без малейшей оглядки на пандемию COVID-19! Даже в мире животных в засуху действует негласное перемирие на водопой", — подчеркнул он.

Ранее глава пресс-службы, советник министра энергетики Азербайджана Замина Алиева сообщила РИА Новости, что проведение встречи ОПЕК+ планируется на 6 апреля в формате видеоконференции, на ней обсудят новую "Декларацию о сотрудничестве". Источник РИА Новости, знакомый с планами секретариата ОПЕК по подготовке встречи, сообщил, что нефтедобывающие страны на встрече ОПЕК+ 6 апреля обсудят возможность сокращения добычи на 10 миллионов баррелей в сутки, распределения квот пока нет, к формату ОПЕК+ могут присоединиться и ряд новых стран.