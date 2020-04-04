Дата проведения экстренной встречи ОПЕК+ может быть перенесена
МОСКВА, 4 апр — ПРАЙМ. Запланированный на 6 апреля саммит ОПЕК+ может быть перенесен на 8 или 9 апреля, утверждают источники Рейтер в организации.
Это связано с тем, что стороны должны согласовать ряд деталей будущей сделки, поэтому им требуется дополнительное время.
Как ожидается, степень вероятности того, что участники придут к соглашению по снижению добычи, оценивается как крайне высокая.
https://1prime.ru/energy/20200404/831204217.html