КИЕВ, 4 апр — ПРАЙМ. Кабинет министров Украины провел переговоры с владельцами заправок относительно повышения цен на топливо и договорился об их снижении в ближайшие дни, сообщила пресс-служба офиса президента страны.

Ранее в офисе президента заявили о необходимости провести переговоры с владельцами и руководителями заправок для снижения цен на горючее, которые выросли на фоне карантина, введенного для борьбы с коронавирусом.

"По просьбе президента правительство провело переговоры с владельцами и руководителями заправочных станций относительно необоснованного повышения цен на топливо, и уже в ближайшие дни цены будут снижаться", — сообщается на сайте главы государства.

Правительство Украины ранее ввело карантин с 12 марта по 3 апреля во всех учебных заведениях страны и запретило массовые мероприятия. Позднее власти продлили карантин до 24 апреля из-за угрозы распространения коронавируса.

После этого кабинет министров Украины принял постановление об ужесточении с 6 апреля в стране карантинных мер из-за вспышки коронавируса COVID-19. В частности, правительство запретило собираться на улице в группы более двух человек, за исключением случаев сопровождения детей. Также запрещается гулять в парках, лесопарковых зонах и набережных. Кроме того, кабмин обязал украинцев носить средства индивидуальной защиты. Украинцев также обязали иметь при себе документы, подтверждающие личность. Также ограничено количество работающих пунктов пропуска на госгранице Украины с 230 до 21.