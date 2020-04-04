УФА, 4 апр /ПРАЙМ/. Губернатор Оренбургской области Денис Паслер с 6 апреля допустил к работе компании, которые обязаны строго соблюдать санитарные нормы при режиме самоизоляции по коронавирусу, сообщили в пресс-службе руководителя области.

Ранее Паслер сообщал, что режим самоизоляции граждан в регионе продолжится до 12 апреля.

"Губернатор внес изменения в указ о мерах по противодействию распространению в Оренбургской области новой коронавирусной инфекции. С 6 апреля к работе в Оренбуржье допускаются не отдельные предприятия, а компании из целого перечня отраслей. При этом допускаются только при условии строгого соблюдения требований к организации рабочего процесса: регулярной дезинфекции служебных помещений, обеспечение работников средствами индивидуальной медицинской защиты, входного фильтра и ряда других условий, перечисленных в указе", — сообщает пресс-служба Паслера.

По данным пресс-службы, в перечень отраслей, работа которых продолжается в период режима самоизоляции, вошли сельское, лесное хозяйство и рыбоводство, добыча полезных ископаемых, производство пищевых продуктов, производство напитков, производство текстильных изделий, производство одежды, кожи и изделий из кожи, полиграфическая деятельность, производство кокса и нефтепродуктов, химических веществ и химпродуктов, производство лекарственных средств и материалов, применяемых в медицинских целях, резиновых и пластмассовых изделий, прочей неметаллической минеральной продукции, металлургия, производство готовых металлических изделий, кроме машин и оборудования, производство электрооборудования, машин и оборудования, не включенных в другие группы.

Также в списке – производство автотранспортных средств, прицепов и полуприцепов, прочих транспортных средств и оборудования, мебели, прочих готовых изделий, ремонт и монтаж машин и оборудования, обеспечение электроэнергией, газом и паром, кондиционирование воздуха, водоснабжение, водоотведение, организация сбора и утилизации отходов, деятельность по ликвидации загрязнений, строительство зданий и инженерных сооружений; работы строительные и специализированные, торговля и розничная автотранспортными средствами, транспортировка и хранение, деятельность в области информации и связи, финансовая и страховая деятельность, работа в области архитектуры и инженерно-технического проектирования, деятельность ветеринарная и работа по обслуживанию зданий и территорий, нотариальная деятельность.