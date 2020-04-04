МОСКВА, 4 апр /ПРАЙМ/. Принятые профилактические меры позволили не допустить ни одного случая не только болезни, но и даже подозрения в заболевании коронавирусной инфекцией среди специалистов, занятых в проекте строительства с участием РФ новых энергоблоков Тяньваньской АЭС в Китае, сообщил генеральный директор госкорпорации "Росатом" Алексей Лихачев.

"Была полностью изолирована строительная площадка. Ни случаев заболевания, ни даже каких-то подозрений (на заболевание коронавирусной инфекцией) мы там не идентифицировали", — сказал Лихачев в эфире телеканала "Россия 24".

Он подчеркнул, что все проекты Росатома по строительству АЭС за рубежом сейчас идут по графику.

Тяньваньская АЭС — самый крупный объект российско-китайского экономического сотрудничества. Пуск энергоблоков 1 и 2 состоялся в 2007 году. Третий блок начал работу в декабре 2017 года, четвертый — в конце октября 2018 года.

В январе стало известно, что Россия и Китай хотят начать строительство энергоблока №7 Тяньваньской АЭС (провинция Цзянсу) в декабре 2020 года, на пять месяцев раньше, чем планировалось изначально. Лихачев тогда посетил с рабочим визитом эту АЭС, где встретился с руководителем Агентства по атомной энергии КНР Чжан Кэцзянем. Они, в частности, осмотрели площадку, выделенную под строительство новых энергоблоков Тяньваньской АЭС — №7 и №8, которые будут оснащены реакторами ВВЭР-1200 новейшего поколения "3+".