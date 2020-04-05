ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 5 апр — ПРАЙМ. Россия не была сторонницей прекращения сделки ОПЕК+, Москва настроена на конструктивный переговорный процесс, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Россия не была сторонницей прекращения сделки ОПЕК+", — сказал Песков в эфире программы "Москва. Кремль. Путин" на телеканале "Россия-1".

"Президент Путин и российская сторона в целом настроены на конструктивный переговорный процесс, который является безальтернативным для того, чтобы стабилизировать международный рынок энергоносителей", — отметил он.

По его словам, увеличение добычи нефти приведет к минимальной цене на нее, что не выгодно ни одной стране.

"Безусловно, мы сейчас видим, что наши партнеры из Саудовской Аравии пошли на беспрецедентные скидки, они пошли на беспрецедентное увеличение добычи. К чему это привело, это привело к тому, что еще немножко, и будут заполнены все хранилища нефти в мире. Танкеры уже используются не для перевозки нефти, а фактически как плавучие канистры. В итоге мы просто получим совершенно минимальную цену на нефть, что не выгодно ни одной стране", — сообщил пресс-секретарь.