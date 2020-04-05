МИНСК, 5 апр /ПРАЙМ/. Минск и Москва могут сесть за стол переговоров и "переосмыслить" цену на российский газ с учетом падения мировых цен на нефть, однако подписанный сторонами на 2020 год контракт должен исполняться, заявил посол РФ в Белоруссии Дмитрий Мезенцев.

Ранее белорусский лидер Александр Лукашенко заявил, что в нынешних условиях цена на российский газ для республики должна составлять 40-45 долларов за тысячу кубометров с учетом логистики, а не 127 долларов, как сейчас.

"Сейчас, когда идет, конечно, изменение цены на газ на внешних рынках, тем более что цена, как правило, привязывается к внешней цене на нефть, это, мне кажется, для экспертного сообщества, для энергетиков, для газовиков тоже фактор к тому, чтобы это учитывать. Но раз подписано соглашение — оно должно исполняться. Но никто не сказал, что стороны не могут сесть за стол переговоров, переосмыслить", — сказал Мезенцев в интервью телеканалу СТВ, которое показано в воскресенье. Таким образом он ответил вопрос о возможности пересмотреть стоимость газа для Минска.

В начале февраля в Сочи состоялись переговоры президента России Владимира Путина с Лукашенко. По итогам встречи замглавы администрации президента РФ Дмитрий Козак, в частности, заявил, что условия поставок газа Минску в этом году сохранятся на условиях 2019 года. Позже первый вице-премьер республики Дмитрий Крутой заявил, что Белоруссия не исключает "небольшой корректировки" цены российского газа для республики на текущий год. По его словам, на переговорах с "Газпромом" белорусская сторона будет добиваться небольшой корректировки в свою пользу, но "как базовый вариант цена 127 долларов, на самом деле, зафиксирована уже на уровне президентов".

Позднее в феврале глава "Газпрома" Алексей Миллер и белорусский посол в Москве Владимир Семашко подписали документ о порядке формирования цен при поставке газа в республику в этом году. Между тем белорусская сторона настаивала, что российский газ для Минска должен стоить дешевле. Так, белорусский президент заявлял, что "Газпром" на поставках газа Белоруссии зарабатывает в три раза больше, чем на поставках в Германию, и требовал выполнения договоренности о переходе на внутрироссийские цены при поставках Минску, которая, по его словам, была достигнута в 2011 году при продаже газотранспортного предприятия "Белтрансгаз" (сейчас "дочка" "Газпрома").