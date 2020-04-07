МОСКВА, 7 апр /ПРАЙМ/. Подготовка к пуску построенного с участием России энергоблока №1 Белорусской АЭС находится на финальном этапе, сообщил генеральный директор госкорпорации "Росатом" Алексей Лихачев.

"Работы энергоблоке №1 находятся в самой горячей, финальной стадии", — сказал Лихачев в видеообращении к работникам российской атомной отрасли.

"Тридцать первого марта прошла приемка инженерно-технических средств физической защиты блока, теперь он готов к завозу топлива. 5 апреля энергоблок был взят под охрану сотрудниками МВД республики Беларусь", — добавил Лихачев.