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МОСКВА, 7 апр /ПРАЙМ/. Предприятия госкорпорации "Росатом" со следующей недели начнут постепенно возвращаться к привычному, "докарантинному" ритму работы, сообщил департамент коммуникаций госкорпорации со ссылкой на генерального директора Росатома Алексея Лихачева.

Лихачев выступил перед работниками российской атомной отрасли с новым видеообращением о ситуации в связи с коронавирусом.

"Глава Росатома поблагодарил работников непрерывных производств на атомных объектах за то, что они в эти дни продолжают работать. Он также анонсировал возвращение к привычному ритму работы, начиная со следующей недели", — говорится в сообщении.

"Будем делать это поэтапно, в зависимости от эпидемиологической обстановки в регионе, городе и на предприятии. Но, коллеги, мы все должны понимать: пока карантинные ограничения не будут сняты, жить и работать придется в новых условиях", — сказал Лихачев, слова которого приведены в пресс-релизе.

По его словам, на предприятиях "надо строго соблюдать все предписания санэпиднадзора и руководства".

В контур управления Росатома входят около 400 предприятий и организаций, включая единственный в мире атомный ледокольный флот. В них работают в общей сложности около 250 тысяч человек.