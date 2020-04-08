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МОСКВА, 8 апр /ПРАЙМ/. Мировые цены на нефть заметно ускорили темпы роста в среду — до 5-11%, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 22.59 мск цена июньских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent увеличивается на 5,71%, до 33,69 доллара за баррель, майских фьючерсов на нефть марки WTI — на 11,26%, до 26,29 доллара за баррель.

Внимание инвесторов сосредоточено на предстоящем заседании стран соглашения о сокращении добычи нефти ОПЕК+, которое состоится в четверг. В рамках встречи страны альянса планируют обсудить возможное сокращение добычи нефти. Участники рынка ожидают, что заседание будет более успешным, чем месяц назад.

Ранее в среду Минэнерго РФ заявило РИА Новости, что Россия готова участвовать в новой сделке ОПЕК+ в рамках своей доли в общей добыче альянса. По данным РБК, РФ может снизить добычу примерно на 1,6 миллиона баррелей в сутки или на 14% от уровня первого квартала (около 11,3 миллиона баррелей в сутки).

Кроме того, комиссар Техасской железнодорожной комиссии Райан Ситтон сообщил, что не примет участия в заседании ОПЕК+ в четверг, но видит необходимость в сокращении добычи нефти в мире на 20 миллионов баррелей в сутки, при этом 4 миллиона баррелей добычи в день США в следующие три месяца потеряют сами.

В пятницу, 10 апреля, состоится заседание глав минэнерго стран G20. Источник РИА Новости, знакомый с ходом обсуждений альянса, говорил, что итоговое решение ОПЕК+ будет зависеть от результатов последующих переговоров министров энергетики "большой двадцатки".