ТЕГЕРАН, 9 апр /ПРАЙМ/. Министр нефти Ирана Бижан Зангане сообщил, что ОПЕК+ может сократить добычу в мае-июне на 10-12 млн баррелей в сутки, а в начале января 2021 года предполагается сокращение на 6 млн баррелей.

Видео-отрывок разговора министра с иранскими СМИ опубликовало агентство Shana.

"Обсуждаются два предложения (по сокращению добычи нефти – ред.) – 10 и 11 миллионов (баррелей в сутки) для ОПЕК и стран, не входящих в организацию. Эти предполагается сделать помимо того, насколько должны сократить добычу те страны, которые до сих пор не подключались к работе, как Норвегия, Бразилия, Канада, сами США", — сообщил Зангане.

"Дело в том, что в мае-июне (предполагается сокращение — ред.) на 10-12 млн, с июля до конца 2020 года — на 8 млн – по этому вопросу нет противоречий, а с января 2021 по апреля – на 6 млн", — сообщил министр.