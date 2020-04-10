МЕХИКО, 10 апр /ПРАЙМ/. Министр энергетики Мексики Росио Нале сообщила по итогам переговоров ОПЕК+, что страна готова к снижению объема добычи на 100 тысяч баррелей в сутки в течение двух последующих месяцев.

"Мексика на переговорах секретариата ОПЕК по стабилизации цен на нефть предложила сокращение на 100 тысяч баррелей в сутки в течение следующих двух месяцев. С 1,781 миллиона баррелей добычи, о которых мы сообщили в марте 2020 года, мы снизимся до 1,681 миллиона баррелей в сутки", — написала Нале в Twitter.

Ранее два источника сообщили РИА Новости, что делегация Мексики покинула заседание, проходящее в формате видеоконференции. Один из них уточнял, что проблема заключалась в расхождении позиций альянсом по базовому уровню отсчета сокращения добычи для страны в рамках нового соглашения.

Само заседание завершилось после 10 часов переговоров. Обсуждение вопроса продолжится в пятницу на базе формата G20.