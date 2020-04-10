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МОСКВА, 10 апр /ПРАЙМ/. Мексика не согласилась на трехэтапную квоту по сделке ОПЕК+ с сокращением добычи в мае-июне на 400 тысяч баррелей в сутки от октября 2018 года, сообщили РИА Новости в пресс-службе Минэнерго Азербайджана.

Ранее в пятницу министерство сообщило, что ОПЕК+ по итогам встречи в четверг приняла декларацию о сотрудничестве, она предполагает трехэтапное сокращение добычи нефти от уровня октября 2018 года. Так, в мае-июне предполагается общее сокращение добычи нефти альянсом на 10 миллионов баррелей в сутки, с июля по декабрь — на 8 миллионов баррелей в сутки, с января 2021 года по апрель 2022 года — на 6 миллионов баррелей в сутки.

"Мексика не согласилась с квотами, установленными в 400-320-240 тысяч баррелей для этих этапов соответственно, в соответствии с "Декларацией о сотрудничестве", — говорится в сообщении по итогам заседания ОПЕК+.

Отмечается, что за исключением Мексики, другие страны ОПЕК+ договорились сократить суточную добычу нефти в разное время и в разных объемах.

Согласно материалам предыдущей сделки ОПЕК+, где в качестве точки отсчета также использовался уровень октября 2018 года, для Мексики базовая добыча составляла 2,017 миллиона баррелей в сутки. Таким образом, сокращение на 400 тысяч баррелей в сутки для этой страны означает выход на добычу не более 1,617 миллиона баррелей в сутки.

Министр энергетики Мексики Росио Нале сообщила по итогам переговоров ОПЕК+, что страна готова к снижению добычи в мае-июне на 100 тысяч баррелей в сутки с уровня марта 2020 года, а именно с 1,781 миллиона до 1,681 миллиона баррелей в сутки. Получается, что Мексика не соглашается усилить свое сокращение добычи на 64 тысячи баррелей.