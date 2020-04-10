МОСКВА, 10 апр /ПРАЙМ/. Итальянский энергоконцерн Enel (в него входит "Энел Россия") ввел дополнительные условия страхования всех сотрудников от коронавирусной инфекции, в случае госпитализации сумма компенсации составляет от 1,5 тысячи до 3 тысяч евро, сообщила РИА Новости пресс-служба "Энел Россия".

Группа Enel ввела дополнительные условия страхования, гарантирующие экономическую защиту сотрудникам, которые были госпитализированы или помещены в палату интенсивной терапии из-за заболевания COVID-19, рассказали в пресс-службе.

"Условия страхования распространяются на всех сотрудников группы по всему миру. Сумма компенсации со стороны группы Enel в случае госпитализации сотрудника минимум на две ночи в результате заражения вирусом составляет 1500 евро, в случае перевода сотрудника в палату интенсивной терапии — 3000 евро", — пояснил представитель пресс-службы.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано уже больше 1,35 миллиона случаев заражения, более 79,2 тысячи человек скончались.

Enel — крупнейшая энергетическая компания в Италии и одна из крупнейших в мире, основана в 1962 году. Штаб-квартира расположена в Риме, штат компании составляет на конец 2019 года 68,25 тысячи человек.

"Энел Россия" входит в группу Enel. Производственные филиалы компании — три газовые станции: Конаковская ГРЭС, Невинномысская ГРЭС и Среднеуральская ГРЭС. Общая установленная мощность составляет 5,6 ГВт выработки электроэнергии и 2 тысячи Гкал.ч — тепла. Также компания временно управляет угольной Рефтинской ГРЭС установленной мощностью 3800 МВт во время переходного периода, необходимого для завершения продажи станции ее новому владельцу "Кузбассэнерго".