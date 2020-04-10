МИНСК, 10 апр /ПРАЙМ/. Розничные цены на автомобильное топливо на АЗС в Белоруссии с 12 апреля снизятся на одну белорусскую копейку (около 0,3 российского рубля), сообщила в пятницу пресс-служба госконцерна "Белнефтехим".

Это десятое изменение цен на автомобильное топливо на внутреннем рынке Белоруссии в текущем году. До этого топливо девять раз дорожало на копейку, в последний раз – с 1 марта. Между тем концерн заявлял, что придерживается политики поэтапного изменения цен на автомобильное топливо с учетом динамики цен на нефть, поставляемую на белорусские НПЗ. В 2019 году цены на топливо на внутреннем рынке Белоруссии менялись 28 раз (чаще повышались на копейку), в 2018 году — 27 раз.

"Изменяются розничные цены на автомобильное топливо", — говорится в сообщении на сайте концерна.

В частности, по его данным, с 12 апреля устанавливается следующий уровень предельных максимальных розничных цен на автомобильное топливо на АЗС республики: на автобензин АИ-92-К5-Евро – 1,72 белорусского рубля (51,23 российского рубля, или 0,69 доллара), АИ-95-К5-Евро – 1,82 белорусского рубля (54,21 российского рубля, или 0,73 доллара), АИ-98-К5-Евро – 2,04 белорусского рубля (60,77 российского рубля, или 0,82 доллара), дизельное топливо – 1,82 белорусского рубля (54,21 российского рубля, или 0,73 доллара).

Ранее в "Белнефтехиме" РИА Новости заявили, что республика начала заключать контракты на апрель с нефтяными компаниями из РФ, в том числе с "Роснефтью", на поставки сырья по цене 4 доллара за баррель, причем цена на нефть сорта Urals сложилась на таком уровне именно для Белоруссии "на момент подтверждения ресурсов у поставщиков". В концерне отмечали, что всего на апрель запланирован объем поставок до 2 миллионов тонн.