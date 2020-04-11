МАГАДАН, 11 апр — ПРАЙМ. Нефтяные компании России не допустят закрытия скважин из-за нового соглашения о сокращении добычи, заявил в интервью программе "Вести в субботу" на телеканале "Россия-1" министр энергетики РФ Александр Новак.

"Я думаю, что компании этого не допустят", — сказал он, отвечая на соответствующий вопрос ведущего.

Как сообщил Новак накануне, ОПЕК+ согласовал, после перерыва на месяц, новые договорённости о снижении добычи нефти. Они будут действовать два года с 1 мая. При этом предполагается снижение совокупной добычи 23 странами альянса, включая Россию, на 10 миллионов баррелей в сутки от уровня октября 2018 года в мае-июне, на 8 миллионов во втором полугодии и на 6 миллионов — дальше до конца соглашения.