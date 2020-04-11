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МИНСК, 11 апр /ПРАЙМ/. Пуск первого энергоблока БелАЭС планируется в июле, выдача электроэнергии в сеть – в сентябре-октябре, заявил глава минэнерго Белоруссии Виктор Каранкевич.

Ранее в минэнерго республики планировали, что физический пуск блока №1 произойдет в первом квартале 2020 года. В настоящее время работы на первом энергоблоке БелАЭС находятся в финальной стадии, 31 марта прошла приемка инженерно-технических средств его физической защиты, теперь он готов к завозу ядерного топлива. Пятого апреля блок был взят под охрану сотрудниками МВД Белоруссии.

"В этом году планируется физический пуск (первого – ред.) энергоблока, (а также – ред.) энергетический пуск, то есть уже выдача первых киловатт-часов в энергосистемы страны. По физическому пуску мы ориентируемся, что это период – июль месяц, ну и, соответственно, выдача первых киловатт-часов электрической энергии – это сентябрь-октябрь", — заявил Каранкевич телеканалу ОНТ.

Как отметил министр, пока в Минске ориентируются на этот график. "Если какие-то и могут быть в дальнейшем коррективы, мы будем смотреть и оперативно на них реагировать", — добавил Каранкевич.

БелАЭС строится в Гродненской области. Для нее выбран АЭС-2006 — типовой российский проект станции нового поколения "три плюс" с улучшенными технико-экономическими показателями, соответствующий самым современным нормам безопасности, требованиям природоохранного и санитарно-гигиенического законодательства. АЭС будет состоять из двух энергоблоков с реакторными установками ВВЭР-1200. Минэнерго Белоруссии принимает меры для введения в эксплуатацию второго энергоблока БелАЭС в 2021 году.