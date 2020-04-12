МОСКВА, 12 апр /ПРАЙМ/. Многие мировые отрасли, в том числе сырная индустрия во Франции, пошли по пути сокращения производства, как и у нефтяного альянса ОПЕК+, сообщил глава Минэнерго Александр Новак.

"Мы смотрим, что происходит в мире и по другим отраслям, не только в нефтяной отрасли. Удивительная вещь, многие отрасли, виды экономической деятельности во многих странах идут по такому же пути, как мы в нефтяной отрасли", — сказал Новак в эфире телепередачи "Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым" на "России 1".

"Недавно появилась информация, что ассоциация сыроварен во Франции недавно пять дней заседала, чтобы выработать общую позицию по сокращению объемов производства сыра, и приняли решение на ближайшие три месяца сократить производство сыра всем равномерно на 8%. То есть, по сути дела, сейчас нужно принимать аналогичные меры во всех отраслях, потому что если делать это хаотично, значит будет банкротство и безработица, а если делать это регулируемым способом, то можно сохранить эти отрасли", — добавил министр.

Нефтедобывающие страны ОПЕК+ уже четвертый день продолжают обсуждать сокращение производства нефти в связи с пандемией коронавируса в мире.

В субботу источник в одной из делегаций сообщил РИА Новости, что договоренности ОПЕК+ о новом сокращении добычи нефти принципиально достигнуты между всеми 23 его участниками, но при этом в отношении Мексики еще "идет доработка".

ОПЕК+ после месячного перерыва согласовал новое соглашение о снижении добычи нефти. Оно будет действовать два года начиная с 1 мая. Предполагается снижение совокупной добычи 23 странами альянса на 10 миллионов баррелей в сутки от уровня октября 2018 года в мае-июне, на 8 миллионов во втором полугодии и далее на 6 миллионов. При этом Россия и Саудовская Аравия должны сокращать добычу от базы в 11 миллионов баррелей в сутки — до 8,5 миллиона, 9 миллионов и 9,5 миллиона соответственно.