МОСКВА, 12 апр /ПРАЙМ/. Президенты РФ и США Владимир Путин и Дональд Трамп обменялись мнениями о ситуации на нефтяных рынках и рассмотрели актуальные вопросы обеспечения стратегической безопасности, сообщает пресс-служба Кремля.

В воскресенье Путин, Трамп и король Саудовской Аравии Сальман Бен Абдель Азиз Аль Сауд провели телефонный разговор, в ходе которого поддержали соглашение ОПЕК+ о поэтапном сокращении добычи нефти.

Отмечается, что состоялся и отдельный телефонный разговор Путина с Трампом.

"Продолжен обмен мнениями о ситуации на нефтяных рынках. Еще раз отмечено большое значение сделки в формате "ОПЕК плюс" о снижении нефтедобычи. Были рассмотрены также актуальные вопросы обеспечения стратегической безопасности", — говорится в сообщении.

Кроме того, Путин поздравил Трампа и американских христиан с отмечаемым ими сегодня праздником Пасхи.