ВАШИНГТОН, 13 апр — ПРАЙМ. ОПЕК+ стремится убрать с рынка 20 миллионов баррелей нефти в сутки, такой результат намного ускорит восстановление нефтяной промышленности по мере возвращения мира к нормальной работе после пандемии коронавируса, заявил в понедельник президент США Дональд Трамп.

"Будучи причастным, мягко говоря, к переговорам, (могу сказать — ред.), что объем сокращения добычи (нефти в мире — ред.), к которому стремится ОПЕК+, это 20 миллионов баррелей в день, а не 10 миллионов, как в основном сообщают", — написал Трамп в своем Twitter.

Ранее в понедельник цифру в 20 миллионов баррелей в сутки называло Минэнерго Азербайджана. Оно сложило ее из четырех объемов: ОПЕК+ сократит свою добычу на 9,7 миллиона баррелей в сутки; добыча Ирана, Венесуэлы и Ливии, освобожденных от дополнительных сокращений в рамках сделки, уже упала на 2,8 миллиона баррелей в сутки; Саудовская Аравия, Кувейт и ОАЭ уже в апреле произведут нефти на 2,7 миллиона баррелей в сутки меньше плана; в знак солидарности с ОПЕК+ ряд крупных стран, включая США, Канаду, Индонезию, Норвегию и Бразилию, добровольно сократят свою добычу на 4-5 миллионов баррелей в сутки.

По словам Трампа, если действительно будет достигнут результат в 20 миллионов баррелей в сутки, энергетический сектор гораздо быстрее восстановится после пандемии коронавируса.

ОПЕК+ договорилась 12 апреля о сокращении добычи нефти на 9,7 миллиона баррелей в сутки в мае-июне, 7,7 миллиона во втором полугодии и 5,8 миллиона далее до конца апреля 2022 года. Базой отсчета взят октябрь 2018 года, но для РФ и Саудовской Аравии взяты 11 миллионов баррелей в сутки, от которых по аналогии со всеми идет снижение на 23%, 18% и 14% соответственно. На отдельных условиях настояла и Мексика: она снижает добычу только на 100 тысяч баррелей в сутки в мае-июне, остальные 300 тысяч за нее сокращают США.