МОСКВА, 13 апр — ПРАЙМ. Мировые цены на нефть снова перешли к довольно заметному росту в понедельник вечером, в то время как инвесторы и спекулянты продолжают подводить итоги заседания ОПЕК+, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 18.16 мск цена июньских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent росла на 0,98%, до 31,79 доллара за баррель, майских фьючерсов на нефть марки WTI — на 1,45%, до 23,09 доллара за баррель.

ОПЕК+ договорилась 12 апреля о сокращении добычи нефти на 9,7 миллиона баррелей в сутки в мае-июне, 7,7 миллиона во втором полугодии и 5,8 миллиона далее до конца апреля 2022 года. Базой отсчета взят октябрь 2018 года, но для РФ и Саудовской Аравии взяты 11 миллионов баррелей в сутки, от которых по аналогии со всеми идет снижение на 23%, 18% и 14% соответственно. На отдельных условиях настояла и Мексика: она снижает добычу только на 100 тысяч баррелей в сутки в мае-июне, остальные 300 тысяч за нее сокращают США.

При этом многие инвесторы продолжили сегодня сохранять осторожность, поскольку считают, что принятых ограничений будет недостаточно для дальнейшего роста цен, и в ходе торгов сегодня рынок несколько раз уходил в "красную зону".