МОСКВА, 13 апр — ПРАЙМ. Свидетельством окончания "войны" на нефтяном рынке, прежде всего, будет добровольное снижение добычи, а не уровень устанавливаемых цен на нефть ОПЕК, прокомментировал РИА Новости старший директор группы по природным ресурсам и сырьевым товарам агентства Fitch Дмитрий Маринченко.

"Главный инструмент влияния стран ОПЕК на рынок — это объемы, а не цены, которые являются отражением баланса спроса и предложения. Прежде всего об окончании войны на нефтяном рынке будет свидетельствовать добровольное снижение добычи, если оно состоится в полном объеме", — сказал Маринченко.

Saudi Aramco в понедельник объявила цены на свою нефть с поставкой в мае, снизив их для Азии и повысив для США, сообщило агентство Блумберг. Саудовский государственный гигант понизил цены на нефть для Азии на май на 2,95-5,5 доллара за баррель, а для США — повысил на 2,5-4,2 доллара за баррель. При этом прайсинг для Европы по марке Arab Light компания оставила без изменений.

По оценке Маринченко, цены на нефть Aramco остались на относительно стабильном, низком уровне. "Это, судя по всему, отражает ожидание Saudi Aramco, что в ближайшее время ситуация на физическом рынке останется сложной, рынок будет затоварен и продать нефть по более высоким ценам не получится. Нефть марки Urals тоже, судя по всему, будет продаваться со значительным дисконтом к фьючерсному рынку", — добавил эксперт

Saudi Aramco регулярно, к 5-му числу, публикует цены на следующий месяц, и традиционно на них ориентируются Иран, Кувейт, Ирак и другие страны ОПЕК. В марте после провала переговоров ОПЕК+ компания сразу объявила о рекордных скидках на свою апрельскую нефть по всем направлениям. Этому примеру последовали и другие страны ОПЕК. Однако в апреле Aramco целенаправленно откладывала объявление цен до итогов новых переговоров ОПЕК+.

ОПЕК+ договорилась 12 апреля о сокращении добычи нефти на 9,7 миллиона баррелей в сутки в мае-июне, 7,7 миллиона во втором полугодии и 5,8 миллиона далее до конца апреля 2022 года. Базой отсчета взят октябрь 2018 года, но для РФ и Саудовской Аравии взяты 11 миллионов баррелей в сутки, от которых по аналогии со всеми идет снижение на 23%, 18% и 14% соответственно. На отдельных условиях настояла и Мексика: она снижает добычу только на 100 тысяч баррелей в сутки в мае-июне, остальные 300 тысяч за нее сокращают США.