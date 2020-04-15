ВЛАДИВОСТОК, 15 апр /ПРАЙМ/. Предварительный тест на коронавирус показал положительный результат у одного из сотрудников Билибинской АЭС (филиал АО "Концерн Росэнергоатом") на Чукотке, на предприятии приняты меры безопасности, сообщает администрация Билибинского района.

"При плановом тестировании персонала Билибинской АЭС тест, взятый у одного из сотрудников станции, показал предварительный положительный диагноз COVID-19. Выраженных признаков заболевания ни у самого сотрудника, ни у членов его семьи нет. Сотрудник и его семья ранее не выезжали более года с территории Билибино. Взяты повторные тесты, в ближайшее время ожидаются результаты. Вся семья и контактировавшие с ними жители изолированы", — говорится в сообщении.

Директор Билибинской АЭС Константин Холопов, чьи слова приводятся в сообщении, отметил, что на предприятии проводятся все необходимые мероприятия для обеспечения безопасности сотрудников станции. "Станция работает в нормальном режиме, хоть и в ситуации повышенной готовности", — сказал Холопов.

С 10 апреля все критически важные должности оперативного персонала Билибинской АЭС переведены на проживание в санаторий-профилакторий, где организована полная изоляция персонала с круглосуточным медицинским наблюдением. Транспорт для перевозки персонала постоянно дезинфицируют.

В настоящее время в работе находятся энергоблоки №2, №3 атомной станции. Радиационный фон на станции и прилегающей территории находится на уровне, соответствующем нормальной эксплуатации энергоблоков, и не превышает естественных фоновых значений, отмечают в администрации.

На сегодня на Чукотке не зафиксировано ни одного подтвержденного случая заболевания коронавирусом. Ранее сообщалось о двух пациентах, у которых предварительно подтвердился COVID-19, окончательные анализы еще не получены.