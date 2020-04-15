МОСКВА, 15 апр — ПРАЙМ. Ирак снизил цены на нефть марки Basrah для покупателей из Азии с поставкой в мае, пишет агентство Блумберг.

Стоимость Basrah Light была снижена на 6,55 доллара за баррель, Basrah Heavy — на 8,3 доллара за баррель, сообщило агентство.

Сообщение о снижении цен последовало после новой договоренности стран ОПЕК и вне организации о снижении добычи нефти.

ОПЕК+ договорилась 12 апреля о сокращении добычи нефти на 9,7 миллиона баррелей в сутки в мае-июне, 7,7 миллиона во втором полугодии и 5,8 миллиона далее до конца апреля 2022 года. Базой отсчета взят октябрь 2018 года, но для РФ и Саудовской Аравии взяты 11 миллионов баррелей в сутки, от которых по аналогии со всеми идет снижение на 23%, 18% и 14% соответственно. На отдельных условиях настояла и Мексика: она снижает добычу только на 100 тысяч баррелей в сутки в мае-июне, остальные 300 тысяч за нее сокращают США.