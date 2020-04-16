МОСКВА, 16 апр /ПРАЙМ/. Глава Минэнерго РФ Александр Новак обсудил с министром энергетики Саудовской Аравии Абдель Азизом бен Сальманом ситуацию на рынке нефти в рамках регулярных контактов, говорится в пресс-релизе российского министерства по итогам переговоров.

"Министр энергетики РФ Александр Новак провел телефонный разговор с министром энергетики Королевства Саудовская Аравия принцем Абдулазизом бен Сальманом в рамках регулярных контактов по ситуации на рынке нефти", — говорится в сообщении.

"По итогам переговоров обе стороны отметили в совместном заявлении, что Россия и Саудовская Аравия провели большую работу с целью достижения исторического соглашения со странами ОПЕК+ и рядом других производителей о стабилизации рынка нефти", — добавляет Минэнерго РФ.