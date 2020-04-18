ДОХА, 18 апр — ПРАЙМ. Два реактивных снаряда из установки залпового огня упали около объекта китайской нефтяной компании на юге Багдада, не приведя к человеческим жертвам, говорится в сообщении информцентра сил безопасности Ирака в социальной сети, выпущенном в субботу Twitter.

"Две ракеты типа "катюша" упали возле здания китайской компании в субботу в районе Нахраван на юго-востоке Багдада, в результате обстрела жертв нет", — отмечается в сообщении.

Как отметили западные СМИ, это второй обстрел нефтяных объектов в Ираке за этот месяц.