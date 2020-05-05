МОСКВА, 5 мая /ПРАЙМ/. Мэр Нижнего Новгорода Владимир Панов переходит на работу в "Росатом", где займется координацией между атомной госкорпорацией и органами власти в решении вопросов, касающихся развития арктической зоны РФ, сообщил РИА Новости представитель "Росатома".

Ранее источник в мэрии сообщил РИА Новости, что глава Нижнего Новгорода Владимир Панов, который досрочно слагает свои полномочия, станет спецпредставителем госкорпорации "Росатом" по Арктике.

"Действительно, в ближайшее время Владимир Панов перейдет на работу в "Росатом" и займет новую должность спецпредставителя госкорпорации "Росатом" по вопросам развития Арктики", — сказал собеседник агентства.

По словам представителя "Росатома", должностной функционал Панова "будет связан с вопросами осуществления координации между "Росатомом", являющимся инфраструктурным оператором Северного морского пути, и органами власти — как федеральными, так и региональными, которые решают задачи развития арктической зоны, субъектов федерации, расположенных вдоль СМП".

"Объединение усилий этих трех составляющих позволит более эффективно решать важнейшую государственную задачу развития арктического региона и, как следствие, многих отраслей экономики страны и других субъектов федерации", — добавили в "Росатоме".

Ранее в пресс-службе городской администрации агентству сообщили, что 6 мая состоится внеочередное заседание городской думы Нижнего Новгорода, на котором будет рассматриваться вопрос о досрочном сложении полномочий главы Нижнего Новгорода в связи с переходом на другую работу.

Панов был избран главой Нижнего Новгорода в январе 2018 года. Его кандидатуру выдвинул врио губернатора Нижегородской области Глеб Никитин. Сразу после избрания мэром Нижнего Новгорода Панов сложил полномочия депутата Госдумы, куда был избран в 2016 году.