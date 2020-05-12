Около 77,2 тыс человек остались без электроснабжения в Чечне из-за отключения ЛЭП
МОСКВА, 12 мая /ПРАЙМ/. Около 77,2 тысячи человек в Чечне остались без электроснабжения из-за отключения линии электропередачи, сообщает Минэнерго РФ.
Как отмечается, 11 мая в 21.50 мск действием защит отключилась воздушная линия электропередачи 35 кВ Самашки – Ачхой Мартан с неуспешным автоматическим повторным включением.
"Без электроснабжения осталась часть бытовых потребителей Ачхой-Мартановского района (около 77 200 человек) – 12 МВт", — говорится в сообщении министерства.
Температура наружного воздуха составляет 13 градусов. Ведутся аварийно-восстановительные работы.
https://1prime.ru/energy/20200512/831424376.html