МОСКВА, 12 мая — ПРАЙМ. Энергетики восстановили электроснабжение для 77,2 тысячи человек в Чечне, которое было нарушено из-за отключения линии электропередачи, говорится в материалах Минэнерго РФ.

В понедельник в 21.50 мск персонал отключил работающую в тупиковом режиме воздушную ЛЭП 35 кВ Самашки — Ачхой Мартан с неуспешным автоматическим повторным включением. Также были обесточены три подстанции.

"12 мая в 02.20 после устранения обрыва провода ВЛ 35 кВ Самашки — Ачхой-Мартан включена в работу, подано напряжение на ПС 35 кВ Ачхой Мартан и Ассиновская, электроснабжение потребителей восстановлено в полном объеме", — говорится в материалах Минэнерго.

Без электроснабжения оставалась часть бытовых потребителеи? Ачхой-Мартановского района — 77,25 тысячи человек. Мощность отключенных потребителей составила 12 МВт.