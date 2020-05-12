МОСКВА, 12 мая — ПРАЙМ. Совет директоров Татнефти 18 мая в заочном порядке рассмотрит вопрос распределения прибыли и годовой отчет, сообщает компания.

"Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: об отчетном докладе совета директоров по итогам работы за 2019 год, годовом отчете, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, в том числе о распределении прибыли", — говорится в сообщении.

Ранее в апреле совет директоров компании рекомендовал не выплачивать финальные дивиденды за 2019 год на обыкновенные акции, на привилегированные было рекомендовано выплатить по 1 рублю на бумагу.

По итогам девяти месяцев 2019 года совет директоров компании рекомендовал выплатить дивиденды в 64,47 рубля с учетом ранее выплаченных как на обыкновенные акции, так и на префы.

"Татнефть" занимается разведкой, разработкой и добычей нефти. На ее долю приходится свыше 80% нефти, добываемой в Татарстане. Основной акционер "Татнефти" — госхолдинг "Связьинвестнефтехим" — владеет 27,23% акций компании. Татарстану принадлежит "золотая акция" компании.