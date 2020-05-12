МОСКВА, 12 мая — ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин встретился с главой компании "Роснефть" Игорем Сечиным. Об этом сообщается на сайте Кремля во вторник.

В рамках встречи обсуждалась ситуация в нефтегазовой отрасли страны.

Президент и руководитель "Роснефти" также отдельно поговорили о работе над проектом "Восток Ойл".

Сечин попросил президента о смягчении банковской политики в части кредитования. По его мнению, это необходимо для поддержки инвестиционных программ.

"Мы будем стремиться к поддержанию инвестиционной динамики. Ключевая вещь для нас, где нам крайне необходима помощь государства, – это смягчение банковской политики, относящейся к доступности кредитования, к доступности оборотных средств. И это касается не только нас, как Вы правильно заметили, но и компаний, и наших подрядчиков, и наших поставщиков", — сказал Сечин.

"Если бы была возможность увеличения лимитов на кредитора, это сильно помогло бы поддержать наши инвестиционные программы, в том числе и даже новые какие-то начать, имея в виду, что в перспективе двух-трех лет мы все-таки преодолеем кризис, и надо будет обеспечивать рынок новыми объемами углеводородов", — добавил он.

Путин заявил о необходимости сохранить всю цепочку подрядчиков и субподрядчиков "Роснефти".

"Нам очень важно сохранить всю цепочку ваших подрядчиков и субподрядчиков, потому что ваши заказы обеспечивают работой большое количество предприятий промышленности", — сказал Путин на встрече с главным исполнительным директором компании "Роснефть" Игорем Сечиным.

Президент поинтересовался, что нужно со стороны государства, чтобы поддержать и сохранить в оптимальном объеме инвестиции компании.

ОПТИМИЗАЦИЯ ИНВЕСТПРОГРАММЫ

"Роснефть" оптимизирует инвестпрограмму в 2020 году с 950 миллиардов рублей до 750 миллиардов, заявил глава нефтяной компании Игорь Сечин.

"С учетом, скажем так, драматического состояния в целом глобального нефтяного рынка и в связи с принятыми решениями о сокращении добычи нам придется, конечно, часть капитальных затрат оптимизировать. Мы постараемся сохранить нашу инвестпрограмму на уровне 750 миллиардов примерно", — сказал Сечин на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным.

Глава "Роснефти" уточнил, что ранее инвестпрограмма планировалась на уровне 950 миллиардов рублей. Таким образом, компания планирует сократить инвестпрограмму на 200 миллиардов рублей, отметил он.

"Примерно 200 миллиардов. В связи с сокращением добычи, Владимир Владимирович, нам придется принимать такие оптимизационные решения для того, чтобы сохранить финансово-экономическую стабильность для компании", — добавил глава компании.

ВЕРФЬ ЗВЕЗДА

Сечин на встрече заявил, что первый танкер Aframax на газомоторном топливе спущен на воду на верфи "Звезда".

"Опустили первый танкер Aframax на газомоторном топливе на "Звезде", — сказал Сечин. Он отметил, что в успех этого проекта ранее никто не верил.

КОРОНАВИРУС

"Роснефть" в связи с коронавирусом организовала 250 изоляторов в регионах работы, 68 обсерваторов, межвахтовые сроки увеличены до 90 суток, сообщил Сечин.

"Мы понимаем свою ответственность – самую главную ответственность – за сохранение здоровья наших сотрудников, людей, связанных с ними семей, людей. Компания для этого организовала 250 изоляторов в регионах работы, 68 обсерваторов, в которые заступает вахта перед работой. Мы увеличили межвахтовые сроки с 30 суток до 90, люди с пониманием относятся. И это приносит результаты", — заявил Сечин.

"Ситуация полностью находится на контроле. Мы в постоянной работе находимся с региональными властями, с подразделениями Роспотребнадзора. Эта работа проводится каждодневно, мы будем стараться эту ситуацию контролировать в ежедневном режиме", — продолжил он.

НАЛОГИ

Сечин на встрече с президентом России Владимиром Путиным попросил перенести налоговые платежи по геологоразведке на будущие периоды, что помогло бы лучше подготовиться к выходу из кризиса, Путин попросил эти предложения в письменном виде, следует из сообщения на сайте Кремля.

"Владимир Владимирович, хотели просить обратить внимание на ситуацию, связанную с геологоразведкой. Если бы можно было перенести налоговые платежи на будущие периоды по работам, связанным с геологоразведкой, это бы помогло нам в перспективе быть более готовыми к выходу из кризиса", — сказал Сечин.

Глава "Роснефти" попросил перенести налоговые платежи на период более высоких цен. "О геологоразведке в целом, о поисково-разведочном бурении – перенести налоги вот с этого тяжелого периода настоящего времени на период более высоких цен", — пояснил Сечин.

"Понял. У Вас есть письменные какие-то предложения?", — отреагировал Путин, после чего Сечин ответил утвердительно.