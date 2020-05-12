МОСКВА, 12 мая — ПРАЙМ. Ряд закрытых ранее в связи с падением цен на нефть скважин в крупнейшем сланцевом бассейне США Permian вновь возобновляет свою работу, сообщает агентство Блумберг со ссылкой на финансового директора американской Energy Transfer LP Маки МакКри.

По оценке компании, транспортирующей около 30% всей американской нефти и газа через свою трубопроводную систему, в регионе Мидленд бассейна Permian было остановлено около 8% объемов добычи, которая поступает в нефтепроводную систему Energy Transfer. "На сегодняшний день мы видим, что около 25% от этого уже вернулось обратно", — цитирует агентство слова топ-менеджера.

МакКри не уточнил, о каком именно объеме добычи в абсолютном выражении идет речь, отмечается в материале. Однако он считает, что отрасль, вероятно, преодолела худший период падения цен в связи с пандемией коронавируса. "Мы видим, что дно, по нашему мнению, уже достигнуто и ситуация улучшается", — сказал он.

Возобновление работы закрытых ранее скважин может стать тревожной новостью на фоне заявлений президента США Дональда Трампа о содействии усилиям ОПЕК+ через ожидающееся падение добычи нефти в стране в текущих ценовых условиях, также отмечается в материале.

Замминистра энергетики РФ Павел Сорокин в среду говорил, что падение добычи нефти в США может составить 2-3 миллиона баррелей в сутки, поскольку для многих американских производителей не представляется возможным работать в условиях цен даже в 30-35 долларов за баррель. При этом его ведомство не ждет существенного восстановления добычи нефти в США даже при цене 45-55 долларов за баррель.

Действительно, в США на текущий момент множество компаний заявили об ограничении своей добычи из-за ситуации на рынке, при этом не называя четких сроков восстановления производства, в то же время некоторые из них сигнализировали, что для этого может быть достаточно цен на нефть в районе 30 долларов за баррель, также отмечает агентство. В настоящее время американская нефть WTI торгуется на уровне 25 долларов за баррель.