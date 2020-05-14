МОСКВА, 14 мая — ПРАЙМ. Немецкая энергетическая компания RWE AG в первом квартале 2020 года сократила чистую прибыль, приходящуюся на акционеров, на 24,2% в годовом выражении — до 728 миллионов евро, говорится в финансовой отчетности компании.

В пересчете на одну акцию прибыль компании в отчетном периоде составила 1,18 евро против 1,56 евро годом ранее. Выручка за квартал при этом выросла на 2,3%, до 3,803 миллиарда евро. Скорректированный показатель EBITDA вырос в 1,6 раза — до 1,312 миллиарда евро. Выработка энергии сократилась в первом квартале на 9,4%, до 37,5 миллиарда кВт.ч.

RWE также сообщила, что по-прежнему ожидает скорректированный показатель EBITDA в 2020 году на уровне 2,7-3 миллиарда евро.

RWE AG входит в пятерку крупнейших в Европе энергетических концернов. Компания занимается поставкой и продажей электричества и газа в европейские страны. Штат компании составляет около 19,78 тысячи человек.