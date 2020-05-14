МОСКВА, 14 мая — ПРАЙМ. Саудовская нефтяная госкомпания Saudi Aramco, снижающая добычу в рамках сделки ОПЕК+, в июне сократит поставки нефти в некоторые регионы Азии, сообщает агентство Блумберг со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.

"Saudi Aramco сократила законтрактованные на июнь поставки по крайней мере для 12 азиатских клиентов", — сообщили источники агентства.

Восемь из 12 компаний отмечают, что сокращение было значительным — примерно на 20-30%. Больше всего пострадали покупатели в Китае и Индии, которые даже сообщили, что пытались договориться об увеличении объемов поставок. При этом три региональных покупателя получили запрашиваемые объемы.

Saudi Aramco также опубликовала цены на июньские поставки нефти, которые, согласно Блумберг, выросли на большинство сортов для Азии.

ОПЕК+ договорилась 12 апреля о сокращении добычи нефти на 9,7 миллиона баррелей в сутки в мае-июне, 7,7 миллиона во втором полугодии и 5,8 миллиона далее до конца апреля 2022 года. Базой отсчета взят октябрь 2018 года, но для России и Саудовской Аравии взяты 11 миллионов баррелей в сутки, от которых по аналогии со всеми идет снижение на 23%, 18% и 14% соответственно.

Саудовская Аравия ранее заявила, что в июне дополнительно к обязательствам по сделке ОПЕК+ сократит добычу на 1 миллион баррелей в сутки, до 7,492 миллиона баррелей в сутки.