МОСКВА, 14 мая — ПРАЙМ. Международное энергетическое агентство (МЭА) ожидает ослабления режима самоизоляции в мире и снижения к концу мая числа попадающих под ограничения людей с 4 миллиардов до 2,8 миллиарда, что позитивно отразится на мировом спросе на нефть, говорится в майском докладе агентства.

"Постепенное ослабление ограничений на передвижение помогает спросу. По нашим оценкам, с недавнего пика в 4 миллиарда человек число людей, живущих в той или иной форме ограничений, к концу мая сократится до 2,8 миллиарда во всем мире", — полагает МЭА.

"Возможность передвижения по-прежнему остается ограниченной для многих граждан, но предприятия начинают постепенно открываться, и люди возвращаются к работе, это обеспечит рост спроса на нефть, хотя поначалу и скромный", — добавляется в докладе.

МЭА снизило оценку падения спроса на нефть в 2020 году до рекордных 8,6 миллиона баррелей в сутки с прошлого прогноза в 9,3 миллиона баррелей в сутки.

"В этом отчете мы повысили нашу оценку изменения спроса на нефть в 2020 году на 690 тысяч баррелей в сутки по сравнению с предыдущим изданием до 91,2 миллиона баррелей в сутки. Потребление нефти упадет в этом году на самую большую величину в истории — 8,6 миллиона баррелей в сутки, хотя предполагаемое снижение немного меньше, чем оценка прошлого месяца в 9,3 миллиона баррелей в сутки", — говорится в отчете.

Отмечается, что возможное возвращение Covid-19 является одним из основных факторов риска для спроса на нефть.

Также МЭА полагает, что падение спроса на нефть в мире во втором квартале 2020 года составит 19,9 миллиона баррелей в сутки в годовом выражении.