КИЕВ, 14 мая — ПРАЙМ. Группа "Нафтогаз Украины" за четыре месяца 2020 года уплатила в госбюджет 1,05 миллиарда долларов налогов, сообщила в четверг пресс-служба компании.

НАК "Нафтогаз Украины" ранее заявил, что уплатил в первом квартале 2020 года более 877 миллионов долларов налогов и дивидендов, оставаясь таким образом крупнейшим налогоплательщиком страны.

"Группа "Нафтогаз" за четыре месяца 2020 года уплатила в госбюджет 28 миллиардов гривен налогов. Это около 12% общих доходов государственного бюджета за этот период. Иными словами, каждая восьмая гривна в государственном бюджете — от группы", — сообщила пресс-служба компании в Twitter.