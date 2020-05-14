МОСКВА, 14 мая — ПРАЙМ. "Сибур" в первом квартале 2020 года получил чистый убыток по МСФО в 52,28 миллиарда рублей из-за убытка от курсовых разниц против прибыли в 46,02 миллиарда рублей в аналогичном периоде годом ранее, сообщила компания.

"Чистый убыток составил 52,3 миллиарда рублей из-за убытка от курсовых разниц в размере 84,5 миллиарда рублей (в основном за счет долга, номинированного в долларах и евро). За вычетом бумажного эффекта от курсовой разницы скорректированная чистая прибыль за период составила 32,2 миллиарда рублей", — говорится в сообщении "Сибура".

Выручка компании при этом сократилась на 7,8% в годовом выражении и составила 120,67 миллиарда рублей. А чистый денежный поток от операционной деятельности сохранился примерно на уровне первого квартала 2019 года в размере 23 миллиарда рублей.