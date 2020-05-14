МОСКВА, 14 мая — ПРАЙМ. Глава "Роснефти" Игорь Сечин попросил президента РФ Владимира Путина исключить из налогооблагаемой базы расходы "Роснефти" на генетические исследования.

"Просил бы вас, уважаемей Владимир Владимирович, поддержать инициативы компании как технологического партнера федеральной научно-технической программы развития генетических технологий на ближайшие годы и рассмотреть возможность исключения инвестиций "Роснефти" в генетические технологии из расчета налогооблагаемой базы", — сказал Сечин на совещании по вопросам развития генетических технологий в РФ, которое транслирует телеканал "Россия 24".

Глава "Роснефти" подчеркнул, что такое решение стало бы стимулом для компании увеличивать поддержку отечественной генетической отрасли.